Heerenveen zet argumenten tegen gaswinning op een rij

Tot nu toe heeft Heerenveen niet de goede ruimtelijk-planologische argumenten waarmee de gemeente aanvragen van bedrijven zoals Vermilion kan afwijzen. Bijvoorbeeld de wens om het open karakter van het buitengebied te behouden, of het risico op eventuele bodemneergang in het veenweidegebied. De gemeente Haastrecht had deze argumenten wel op een rij gezet en kon zo de gaswinning keren. Heerenveen wil nu ook zo'n nota maken.