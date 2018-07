Vijf Friezen lijken spil in groot drugsnetwerk

De politie kwam de verdachten op het spoor naar aanleiding van anonieme tips. Hierin werd gezegd dat de vijf verdachten zich mogelijk bezig hielden met hennepteelt en het faciliteren van hennepteelt. Daarnaast kwamen de namen van de verdachten ook naar voren in andere onderzoeken. Dit was voor het speciale hennepteam van de politie Noord-Nederland reden genoeg om deze groep specifiek te onderzoeken.

Facilitair

Een van de panden die de politie op het oog had was een bedrijfspand aan de Ceresweg in Leeuwarden. Al snel werd duidelijk dat er vanuit dit gebouw apparatuur en andere spullen werden geleverd waarmee een hennepkwekerij opgezet kon worden. Zo is materiaal teruggevonden bij de grote hennepfabriek in Foxhol dat mogelijk uit Leeuwarden kwam. Maar er werd ook geleverd aan andere locaties in Noord-Nederland.

De verdachten hadden onder andere filters, stoppenkasten en groeimiddel op voorraad. De politie noemt het een 'groothandel' voor hennepkwekers.