De Escher tentoonstelling in het Fries Museum heeft na zo'n twaalf weken al 100.000 bezoekers over de vloer gehad. Dat zijn er 10.000 meer dan de organisatie had verwacht.

De 100.000ste bezoekers waren een man en vrouw uit Leiden. Zij kregen een originele print van Escher, uit handen van directeur Kris Callens van het Fries Museum. Het echtpaar was zeer blij met het cadeau.