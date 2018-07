Twaalf mensen willen burgemeester van Waadhoeke worden

Commissaris van de Koning Arno Brok heeft een selectie uit de sollicitanten gemaakt en die overlegd met een commissie uit de gemeenteraad. Hij zal nu met de geselecteerde kandidaten praten en de gemeenteraad een voorstel doen. Die bepaalt dan welke twee kandidaten de voorkeur krijgen. Die selectie gaat naar de minister. In de meeste gevallen neemt de minister het voorstel van de gemeenteraad over.

De verwachting is dat de nieuwe burgemeester eind oktober zal beginnen. Hij of zij wordt de opvolger van Apotheker, die sinds het ontstaan van Waadhoeke op 1 januari waarnemend burgemeester is.