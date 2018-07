De Friese natuur zucht onder extreme droogte

Grasdrogerij

Bij de grasdrogerij in Opeinde merken ze dat er minder aanvoer is dan drie weken geleden. "We draaien 16 uren per dag en niet langer 24 uren, wat gebruikelijk is. Maar wij scharrelen lekker door", zegt Ineke Wiegersma. Het aanbod is volgens Wiegersma duidelijk minder dan normaliter in juli. Daar staat tegenover dat de grasdrogerij eerder dit jaar een vliegende start kon maken. Toen schoot het gras de grond uit.

Wiegersma denkt dat de rest nog wel even zal gaan duren. "Als het al begint te regenen, dan moet de groei van gras eerst nog doorzetten." De andere kant van de medaille is dat het drogen van gras nu veel goedkoper is. "Hoe natter het gras, hoe duurder het drogen is. Het gras is nu al droog van zichzelf, dus we hebben er minder werk van."