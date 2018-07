Raadslid Súdwest-Fryslân stapt op na vertrouwensbreuk

Ze werd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen door het CDA op een dertiende plaats gezet. Door een persoonlijke campagne kreeg ze veel voorkeurstemmen en eindigde daardoor op de zevende plaats. Het CDA heeft het in een reactie over een 'fundamenteel verschil van inzicht over samenwerking'. Volgens de fractie was een langere samenwerking niet mogelijk door een vertrouwensbreuk. Er is volgens het CDA geprobeerd het vertrouwen te herstellen, maar dat is niet gelukt.