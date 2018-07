Kamervragen over huisarts die geen stage mag lopen in Fryslân

VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Judith Tielen en Leendert de Lange hebben vragen gesteld over huisarts in opleiding Sytse Jouta uit Heerenveen. Hij studeert in Nijmegen en zou graag zijn stage willen uitvoeren in Fryslân, maar dat is niet toegestaan. Naar aanleiding van berichtgeving bij Omrop Fryslân stellen de Kamerleden nu vragen.