Fryslân moet koploper duurzaam platteland worden

De plannen zijn opgesteld in samenwerking met natuur- en landbouworganisaties. Grootste uitdaging van natuurinclusieve landbouw is om een goede afstemming te vinden tussen een economisch sterke landbouw, die in balans is met natuur- en landschapskwaliteit. De landbouwsector begrijpt dat er grote veranderingen nodig zijn. Binnen de regiodeal zoeken boeren, natuurorganisaties, overheid en kennisinstellingen elkaar op, om door samenwerking de plannen van de grond te krijgen. Er zijn al verschillende natuurinclusieve initiatieven in Noord-Nederland. Fryslân was de eerste provincie die hiermee begon.