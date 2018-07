De gemeente Achtkarspelen krijgt bevoegdheid over De Kûpe

Het college van de gemeente Achtkarspelen heeft sinds deze week de bestuurlijke zeggenschap over zwembad De Kûpe in Buitenpost. De gemeente is in de stichting sportcentrum Achtkarspelen gestapt en neemt het beheer en de exploitatie over van het voormalige zwembadbestuur.

De belangrijkste zaak is het openhouden van De Kûpe, totdat het nieuwe zwembad klaar is. De bouw van dat energieneutrale zwembad begint in 2020. Het komt in de buurt van het bestaande zwembad, maar waar precies is nog niet duidelijk.