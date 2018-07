Vitens waarschuwt voor minder waterdruk

Volgens Vitens is er minder waterdruk, omdat door de aanhoudende warmte het waterverbruik veel hoger ligt. In Fryslân en Overijssel gaat het om een toename van ongeveer 45 procent.

In Fryslân zal de lagere waterdruk met name te merken zijn in het zuidwesten van de provincie, in en om Lemmer, Sneek, Oosterwolde, Appelscha, Bakkeveen en Ureterp, in de gemeente Dongeradeel en in de gebieden langs de kust.

Vitens roept op om zuinig te zijn met water, bijvoorbeeld door de auto niet te wassen, niet te sproeien in de tuin en door korter of minder vaak te douchen.