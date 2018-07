Grote brand woonboerderij Oudega Smallingerland

Een woonboerderij aan It West in Oudega Smallingerland is in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand. De brand ontstond om half een. De bewoner is tijdig uit de brandende boerderij gekomen. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Er waren geen dieren in de boerderij. Uit voorzorg heeft de politie de huizen van de buren ook nat gehouden. Daardoor werd het verspreiden van de brand voorkomen.