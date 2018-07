Inspectie maakt speerpunt van aanpak ongelukken in agrarische sector

Mestputten

In Fryslân is dat niet anders, ziet Adri van Kooten. Hij is preventie-adviseur bij Stigas, de arbo-organisatie voor de agrarische sector. Hij komt geregeld zaken tegen die niet op orde zijn, zoals mestputten die niet zijn afgeschermd en machines zonder noodstop.

Bovendien onderschatten boeren volgens hem de risico's die stieren op het bedrijf met zich meebrengen. Volgens Van Kooten zijn sommige boeren 'bedrijfsblind' en investeren ze veel geld en tijd in hun bedrijf, maar niet in hun eigen veiligheid.