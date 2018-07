Toilet, douche en warm water moeten toeristen langer in Nij Beets houden

Rolstoelvriendelijk

In het gebouw kunnen toeristen gratis gebruik maken van warm water in de douche en het toilet. "Ze zijn zelfs rolstoelvriendelijk gemaakt", vult voorzitter van Plaatselijk Belang Pieter Nauta aan. "Wij moeten mensen ook wat service bieden. De zonnepanelen zorgen ervoor dat er elektriciteit is in het gebouw."

Het initiatief kwam uit het dorp zelf, maar er was niet meteen veel steun van de provincie om bij te dragen. "Alles moet van onderop komen. Ze wilden graag dat wij vanuit onze eigen expertise werken. Het was puzzelen, maar wij hebben het voor elkaar gekregen."

De naam

Het gebouw heet It Bjinstap. De keuze voor deze naam was snel gemaakt. "Een 'bjinstap' (walstoep, red.) was vroeger een verlaging bij het water. Op die plek konden de boeren de melkbussen schoonmaken en de vrouwen de was doen."

Het project werd uiteindelijk gesteund door de provincie, Wetterskip Fryslân, de Marrekrite en stichting Damshûs. Met hulp van de Teyens Fundatie en de Corneliastichting is het gelukt om alle ambities waar te maken, zegt Nauta.