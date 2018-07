Vrouw laat bankrekening gebruiken door criminelen en krijgt straf

Ingepalmd

Het geld dat op haar rekening kwam, moest ze overboeken naar een rekeningnummer in Boedapest. De vrouw zou 15.000 euro krijgen en moest dat daarna weer geleidelijk aflossen. Het geld dat op haar rekening kwam, was van mensen die via internet waren opgelicht.

De vrouw zei dat ze er financieel niet mee is opgeschoten. Haar advocaat zegt dat ze met een mooi verhaal is ingepalmd. Naast de werkstraf van 20 uur, hangt de vrouw ook nog 30 uren boven het hoofd in haar proeftijd van twee jaar.