Geert fileert #4: KNKB opschieten graag

Je wil er bijna niet aan met temperaturen van ongeveer 30 graden, maar ik neem jullie even mee naar 24 december 2017. Moet kunnen. Als LKC Sonnenborgh op de Rengerspartij op een tropische kaatssteppe "Bonkefeart" van Anneke Douma loeihard opzet, dan durf ik het wel even te hebben over december vorig jaar.

In die tijd waren een aantal liefhebbende kaatsprominenten er wel zo ongeveer uit. Het waren niet de minsten die zich in de winter intensief bezig hielden met het kaatsen. Zij waren gaan brainstormen. Oud-kaatsers Gerrit Okkinga, Johan Okkinga, Johannes Brandsma en de kenners Syds Schat, Durk Bonnema en Dirk Wiersma. Ik taxeer minimaal honderd jaar aan kaatservaring. Mooi 'bevlogen' groepje, dat concreet aan het werk ging.

En er kwam ook wel iets uit, hoor. Standvastig waren de heren met het belangrijkste punt: weg met de ranking! Die moloch die door een doorsnee kaatsliefhebber totaal niet begrepen wordt. Die totaal niet leeft bij het publiek. Die veel te groot is voor zo'n kleine sport als kaatsen. Die veel negatieve neveneffecten heeft, waar niemand gelukkig van wordt. "Weg ermee", zeiden de mannen.

Alternatief: benoem een sterke Technische Commissie en die bepaalt wie als hoofdklasser op het hoogste niveau mag beginnen. En daarna komt er een mooie, overzichtelijke serie waarbij na acht wedstrijden de laatste twee parturen degraderen naar de eerste klasse, en omgekeerd, de beste twee uit de eerste klasse promoveren naar de hoofdklasse. Is al een keer uitgevonden. In de jaren 90. Door Sake Saakstra en Willem de Haan. Toen heette het "Yn it fjoer fan it spul". Werkte als een tierelier. "Direct weer invoeren", zeiden de mannen.

Dan kan het publiek zich weer identificeren met de sport en meeleven met degradanten en promovendi. Er waren nog wel wat zaken die de mannen wilden aanpakken. Een plan van minimaal tien punten. Prachtig allemaal. En wat zou de KNKB blij moeten zijn met zulke mensen. Die in de eigen vrije tijd meedenken over het kaatsen, dat wel een zetje kan gebruiken.

De KNKB is ook heel blij hoor. Tenminste: dat zeggen ze. Maar nu de uitvoering nog. En daar stokt het weer. Ik zei al: Op 24 december kwam de groep liefhebbers met een plan. Keurig opgeschreven en verstuurd naar de KNKB. Actie, zou je zeggen. De wintertijd is ervoor om nieuwe plannen te smeden. Dan kan het in de voorjaarsbijeenkomst worden afgehamerd.

Maar dan begint het gedonder. Het blijft bijna 4 (!) maanden stil op de bondsburelen. De mannen worden al een beetje onrustig. Is het stuk wel aangekomen? Ja, dat wel. Eindelijk, na maanden wachten komt er een bijeenkomst op het bondsbureau. En daar werd , zoals zo vaak, de handrem weer gebruikt. Ranking eruit? Nee, dat kan niet. Weer bijloten en niet meer bij vragen als een kaatser er niet is? Nemen we mee. Emmer met ballen op de boven, om de snelheid in het spel te houden? Mag nu ook al (maar gebeurt niet!) Inslaan sterk beperken? Tsja, nemen we ook mee.

En zo was het, als ik de partijen mag geloven, best een aardig gesprek daar in Franeker. Maar echt concreet wou het maar niet worden. "We komen er op terug", is een uitspraak die door verschillende kaatsbestuurders al jaren wordt gebruikt. Maar het tempo gaat eruit. En je frustreert mensen die met concrete initiatieven komen. Hoe dom!

Intussen is er weer een bijeenkomst geweest. Heeft ook weer maanden geduurd. En zo zitten we al midden in het kaatsseizoen en is er nog niet een concrete actie ondernomen om in de praktijk wat te doen met de plannen van die kaatskenners. Johannes Brandsma zit nu in een commissie. Met een TC-lid van de jeugd,, met een voorzitter van een vereniging die amper lid is van de kaatsbond en nog wat mensen, ook van de KNKB.

Niets mis met die mensen hoor, maar het gaat al lang niet meer over de concrete punten die de mannen hebben aangedragen. Het gaat ook over de breedtesport en allerhande andere facetten. Mooi hoor, moet allemaal gebeuren, maar om de plannen van die jongens nu onder te brengen in zo'n technisch platform, dat is niet goed voor de effectiviteit. En het kost bergen tijd. Tijd waarin maar niet concreet actie wordt ondernomen. Wachten, wachten, wachten. Praten, praten, praten. Meenemen, meenemen, meenemen.

Kijk, zo zitten zulke praktijkjongens niet in elkaar. Die bedenken wat. Die gaan daar mee naar de KNKB en verwachten dat er snel actie wordt ondernomen. Omdat het kan. Maar nee hoot. In plaats daarvan komt Johannes Brandsma nu in de stroperige besluitvorming van de KNKB terecht. Moet hij meepraten over zaken waar hij niets van wil weten en eigenlijk niet eens over wil praten.

Ik zeg niet dat dat technisch platform niet goede dingen kan doen, maar ik constateer wel dat in deze vorm de plannen van kaatskenners en -liefhebbers ondersneeuwen in een brij van andere zaken. En dat is niet de bedoeling.

De hoofdklasse is het boegbeeld van het kaatsen. Als er voor die hoofdklasse concrete, goede en snel uitvoerbare plannen bedacht worden, dan verdient dat een slagvaardige houding van de KNKB. Anders haken er - voor de zoveelste keer - goede mensen af en blijft het maar hangen. Johan Okkinga is al afgehaakt. Omdat hij geen tijd meer had. Maar o wat is hij gefrustreerd over het trage tijdpad van de KNKB.

Rinse Bleeker zat in een andere commissie. Kon er niet meer over. Uren praten en niets doen. Hij is er uitgestapt. Henk Vlietstra: idem dito. En ik vraag mij af hoe lang Johannes Brandsma het uithoudt in dit platform. Ik ben bang voor het ergste. En zo lijkt het erop dat mooie, concrete plannen weer 'in schoonheid' zullen sterven.

Daarom zeg ik nu: KNKB, kappen met dat formele gedoe en die "nemen wij mee"-mentaliteit. Actie! Niet lullen, maar poetsen! En opschieten graag. Het is twee voor twaalf.