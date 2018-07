Extra maatregelen om het Sjûkelân PC-klaar te maken

"Het is wel zorgelijk", zegt burgemeester Theunis Bakker van de PC. "De afgelopen week is er al een en ander aan gebeurd. Er komt water op en we geven het veld de komende week rust."

Of dat genoeg is, is nog de vraag. "Het bewateren is het belangrijkst", zegt Jan van der Tol van de gemeente Waadhoeke. "We hebben er extra mest opgegooid. Dat werkt alleen als het nat wordt gemaakt. Als het wat is opgedroogd, maaien we het weer."

Afweging

De gemeente geeft in aanloop naar de PC meer aandacht aan het Sjûkelân dan aan de andere sportvelden. "Met zulke omstandigheden, moeten we die afweging maken."

De 165e editie van de PC is op woensdag 1 augustus.