Wetterskip gaat zeshonderd kilometer aan dijken inspecteren

Sluizen

De sluizen tussen het IJsselmeer en het Friese binnenwater in Stavoren en Lemmer zullen dan minder vaak bediend worden, geeft Van Erkelens aan. We gaan dan niet meer schutten voor één zeiljachtje. Recreanten zullen dan moeten wachten tot het moment dat er meerdere mensen door de sluis moeten."

Zelf heeft hij in de functie als dijkgraaf nog zo'n warme zomer meegemaakt. "We zullen er aan moeten wennen, denk ik. We krijgen ook telefoontjes van mensen over sloten die droog staan. In sommige polders is dat zo. Dat kun je in zo'n zomer niet voorkomen."