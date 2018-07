Sportoverzicht: Erwin Zeinstra blikt terug op zijn WK in Rusland

Zeinstra, die assistent is in het team van scheidsrechter Björn Kuipers, kwam vier wedstrijden in actie op het WK: twee poulewedstrijden, een achtste finale en een kwartfinale. Een knappe prestatie, maar geen finale. "Daar hadden we vooraf wel op gehoopt. Wat een nadeel was: de twee afgelopen WK-finales waren al door een Europeaan gefloten."

De VAR

Er is, zo zegt Zeinstra, heel goed gefloten op het WK. Daarbij hielp de VAR, de 'video assistant referee'. Wat vindt Zeinstra van de invoering van de VAR? "Het foutenpercentage is echt omlaag gegaan. Meer dan 99 procent van de besluiten waren goed. Dat is nog nooit zo hoog geweest."

Zondag bij de finale zat Zeinstra als reserve in het stadion. "Spelers raken weleens geblesseerd, wij ook weleens." Hij had daarom dus een van de mooiste plekjes. "Het is wel bijzonder. Tegelijk is het wrang, want het liefst had ik er zelf gestaan."

Discutabel moment in de finale

De penalty die Frankrijk in de finale kreeg, was een discutabel moment. "Ik kan mij voorstellen dat de scheidsrechter een penalty geeft. Maar mijn advies was geweest: het was erg dichtbij, dus onopzettelijk. Ik had de penalty niet gegeven. Maar het is de moeilijkste regel die we hebben."

En nu?

Dit was het laatste grote internationale toernooi voor Kuipers. Hij fluit dus niet meer op WK's en EK's. Maar Zeinstra blijft wel gewoon bij Team Kuipers, zegt hij.