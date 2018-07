Volgende week 40 graden? Piet Paulusma ziet het niet gebeuren

"Want dan hebben we het over de 'pluim', de berekeningen van de computers. En als iedereen de pluim volgt, kan iedereen weerman worden", zegt Piet. In de pluim staan de meest extreme voorspellingen.

"Maar", zegt Piet, "het is wel zo dat het heel lang warm kan worden, wel tot halverwege of eind augustus. Erg droog, erg warm. We zullen geregeld tropische temperaturen hebben, maar die 40 graden zie ik eerst nog niet gebeuren."