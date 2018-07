Spoorloze Roemenen krijgen straf voor saboteren pinautomaat

De mannen hadden dubbelzijdige tape in de invoergleuf aangebracht en een kleine camera gebruikt om pincodes af te lezen.

Een man kreeg tijdens het pinnen zijn pas niet terug. In de omgeving had hij een man zien omhangen. Ook een buurtbewoner had twee verdachte personen gezien en belde daarna de politie. Die pakte de verdachten op en vond in de auto van de mannen tape en gereedschap.