Statenfractie VVD wil weten wanneer een wolf mag worden afgeschoten

In een van de antwoorden staat dat mensen beter uit de buurt van wolven kunnen blijven. Dit bevestigt de zorgen van de VVD, stelt de fractie. "Als de provincie van mening is dat de mens de wolf uit de weg moet gaan, dan vraag ik mij af of de situatie nou echt ongevaarlijk is", zegt Nynke Koopmans-Van der Veen.

De VVD zegt dat het uit de weg gaan van een wild beest is onmogelijk in een klein en dichtbevolkt zoals Nederland. De fractie wil daarom van Gedeputeerde Staten weten in welke situaties een vergunning wordt afgegeven waarmee wolven mogen worden afgeschoten.