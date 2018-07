Sluiting dreigt voor dorpshuis De Nije Warf in Wâlterswâld

Als het dorpshuis de deuren sluit, heeft dat gevolgen voor meerdere verenigingen in het dorp. Die hebben dan geen onderkomen meer.

Voorzitter Marten Faber van het dorpshuis zit al meer dan tien jaar in het bestuur, terwijl de statuten zeggen dat een termijn maar drie jaar is. Omdat het al jaren moeilijk is om nieuwe mensen te vinden, is Faber doorgegaan. Nu zet hij er toch echt een punt achter.