Verplichte behandeling voor Leeuwarder potloodventer

De 51-jarige Leeuwarder is maandag door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur, omdat de man in april zijn zaakje liet zien aan een 16-jarig meisje. Naast de werkstraf moet de man zich verplicht laten behandelen, en komt hij onder toezicht van de reclassering.

De man stond op 10 april met zijn zaakje in de hand bij een bushalte aan de Aldlânsdyk. Naast het meisje van 16 jaar, zag ook een politieman in burger dat. Na een korte achtervolging kon de agent de man aanhouden. De man verklaarde dat hij zichzelf al tien jaar in het openbaar bevredigde. De man zelf vond de aangifte overdreven.