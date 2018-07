Heerenveen gaststad bij jubilerende Nationale Sportweek

Sportbond NOS*NSF wil met de sportweek mensen inspireren om meer te bewegen. In Heerenveen zetten ze dit jaar de jongeren centraal, zegt wethouder Jelle Zoetendal.

Eerder was er altijd één zogenaamde host-city, maar vanwege het jubileum - de sportweek wordt voor de 15e keer gehouden - is gekozen voor een evenement dat 15 dagen duurt en vijf gaststeden aandoet. Voor Heerenveen is gekozen omdat de gemeente al jaren actief is op het gebied van sport en al met NOC*NSF samenwerkt als het gaat om het Centrum voor Topsport en Onderwijs.