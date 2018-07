Gehaakte dekens op Park Vijversburg groot succes

De dekens worden maandag opgeruimd en teruggebracht naar de opslag aan de Snekertrekweg in Leeuwarden. Aankomende dinsdag zal stichting aan het werk om de dekens onder te brengen bij een aantal organisaties. De organisatie kijkt tevreden terug op het evenement. "We hadden vooraf gedacht aan tussen de 5.000 en de 10.000 bezoekers, dus dit is fantastisch. Bovendien is originele bedoeling om mensen via het project met elkaar in contact te brengen, goed gelukt", zegt projectleider Peter Teitsma.