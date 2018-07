Nieuw pakket maatregelen: nog meer lichten uit in Waddengebied

Uitvoering

Concreet gaat de provincie Fryslân markeringen op de fietspaden aanpassen zodat ze lichtgevend worden. Hierdoor hoeft er minder verlichting naast de paden te worden neergezet. Projectleider Titian Oterdoom van het Programma naar een Rijke Waddenzee is zeer blij met het pakket aan maatregelen. "Dat we dit met zoveel partijen gezamenlijk oppakken is geweldig, maar ook noodzakelijk. Lichtuitstoot draagt immers kilometers ver. Dat kun je niet in je eentje. Dit is dan ook een belangrijke stap en van grote betekenis voor het versterken van de duisternis in en rond onze unieke Unesco Werelderfgoed Waddenzee."

Al bezig

Een deel van de maatregelen wordt al uitgevoerd. Zo is de verlichting op de Afsluitdijk al aangepast, aan de hand van de kunst van Daan Roosegaarde. En ook op Ameland is de verlichting al verbeterd.