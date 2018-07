Meerdere snelheidsduivels aangehouden in Leeuwarden

De politie in Leeuwarden heeft afgelopen weekend het rijbewijs van drie automobilisten en een motorrijder ingenomen.

Ze reden veel te hard over de Harlingerstraatweg in de stad. De automobilisten reden 56 tot 62 kilometer per uur te hard, de motorrijder had een snelheid van zelfs 100 kilometer boven het maximum op de teller te staan.

De politie controleerde op de locatie naar aanleiding van klachten van omwonenden. Vanwege de CAO-acties bij de politie kregen bestuurders die maar een klein beetje te hard reden een waarschuwing.

Een 39-jarige bestuurder uit Bolsward werd zaterdagavond op de Sneekertrekweg aangehouden omdat hij onder invloed van drugs zijn auto bestuurde.