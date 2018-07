Oude schepen en nieuwe energievormen op Turfvaartdagen in Appelscha

Het thema in dit Culturele Hoofdstadjaar is 'van oud naar nieuw'. Zo was er in Appelscha niet alleen aandacht voor oude schepen, ook was er ruimte voor nieuwe energievormen en -technieken. Er was veel belangstelling voor de solarboat-race voor de jeugd. Daar kwamen zaterdag 2000 mensen op af.

Zondagavond is de stoet antieke schepen begonnen aan de reis naar Leeuwarden. Daar komen ze volgende week zaterdag aan. Onderweg overnachten de opvarenden in verschillende dorpen.