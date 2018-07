Bermbranden zorgen ook in Fryslân voor drukte bij brandweer

Zondag was het onder andere raak in De Blesse, Mûnein, Sneek en Nes (Dongeradeel). Eerder waren er ook al brandjes in Heerenveen, in Nijeholtwolde en naast de A7 bij Terwispel.

Rijkswaterstaat roept automobilisten op om geen sigaretten uit het raam te gooien, om zo bermbranden te voorkomen.