Theo Pijper vierde bij grasbaanracen in Roden

De coureur uit Rinsumageast won twee heats. In de finale eindigde hij als vierde. Het was Pijpers beste finalewedstrijd van het seizoen: hij pakte 18 punten in Roden. In de eerste twee finalewedstrijden pakte hij in totaal 16 punten. Met de 34 punten die hij nu heeft, staat hij zevende in het klassement. Dimitri Bergé uit Frankrijk staat met 63 punten bovenaan.

De wedstrijd in Roden was de derde van vijf WK-finalewedstrijden. In augustus wordt er nog gereden in het Groninger Eenrum en de laatste wedstrijd is eind september in Mühldorf in Duitsland.