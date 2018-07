Veel inbraken in Leeuwarden en omgeving

Bij een inbraak aan de Emmakade in Leeuwarden zijn een auto en een televisie gestolen. Dat gebeurde zaterdagochtend vroeg, toen er werd ingebroken via de schuifpui.

Aan de Beekkerkstraat in dezelfde stad werd zaterdagmiddag ook ingebroken. Daar maakte de inbreker twee telefoons buit.

Bij een sportvereniging aan de Tylkedam was een geldkistje de buit na een inbraak in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Ook bij zwembad It Gryn in Stiens is ingebroken. Daar kwamen ze zondag achter. Een ruit van de kantine werd bij die inbraak vernield.