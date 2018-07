Partuur Sijbrandij wint kaatsen in St.-Annaparochie

Het partuur van Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra hebben het hoofdklassekaatsen in St.-Annaparochie gewonnen. In de spannende finale waren ze met 5-5 en 6-2 te sterk voor Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. De kleine premie was voor het partuur van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Zij verloren van de latere winnaars.