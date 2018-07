Omrop TIP: Portret van het dorp Wijnaldum

Fibula

De meeste mensen zullen bij Wijnaldum denken aan de fibula. In 1953 werd de 'voetplaat' van de fibula gevonden in een terp net buiten het dorp. Jarenlang werd daarna gezocht naar de andere onderdelen van de 7e-eeuwse sierspeld. In 1991 begon de Rijksuniversiteit van Groningen met een grootschalig onderzoek in de terp van Wijnaldum. Dat duurde tot 1993. Toen werden ook andere delen van de fibula gevonden.

Een spectaculaire vondst waarmee Wijnaldum nog altijd op de kaart staat, ook internationaal. Zo is er een archeologisch steunpunt, waar allerhande vondsten zijn uitgestald. De mantelspeld ligt in het Fries Museum in Leeuwarden, maar Wijnaldum trekt er ook toeristen mee. Ooit woonde er een machtige Friese koning op de Wijnaldumer terp, zo is de overtuiging van veel mensen.