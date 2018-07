Thewis Hobma pakt overwinning bij het Keningsljeppen

Brandsma maakt indruk

In de voorronde was er een reuzensprong van Nard Brandsma. Hij ljepte in zijn derde sprong maar liefst na 21.54 meter. Dat was een persoonlijk record voor de man uit Warkum. Het is ook de op een na verste sprong ooit in Fryslân. Maar omdat bij het Keningsljeppen de ljeppers in de finale weer op nul beginnen, telde de sprong niet mee voor de eindoverwinning.