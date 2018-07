Aafke Soet pakt zilver op EK onder 23 jaar

Wielrenster Aafke Soet uit Heerenveen is zaterdagmiddag tweede geworden op het EK voor wielrenners onder 23 jaar in het Tsjechische Zlín. Donderdag werd Soet nog Europees kampioen bij het tijdrijden. De winst ging naar de Tsjechische Nikola Nosková. Brons was er voor Letizia Paternoster uit Italië.