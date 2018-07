Manon Kamminga en Crispijn Ariëns winnen KNSB Cup

De wedstrijd in Otterlo had een zeer spannende finish. Kamminga was slechts eenduizendste sneller dan Bianca Roosenboom. In het eindklassement van de KNSB Cup was de tweede plaats voor Imke Vormeer, derde werd Gerline Crediet.

Bij de mannen was Crispijn Ariëns uit Wolvega zaterdag de sterkste in Otterlo. Ook hij won daarmee ook het eindklassement.

Afscheid van Elma de Vries

Elma de Vries uit Haule nam na het EK inline-skaten afscheid van de skeelersport. Daarom werd zij zaterdagmiddag extra in het zonnetje gezet.