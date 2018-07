Epke Zonderland stelt teleur bij turninterland

Turner Epke Zonderland heeft zaterdag bij een interlandwedstrijd in Heerenveen een teleurstellende rekoefening laten zien. Hij behaalde wel de meeste punten met een score van 14.250. Zijn grote concurrent Bart Deurloo deed niet mee omdat hij zich aan zijn elleboog had geblesseerd bij een training. De wedstrijd was een oefeninterland met België en Zweden als voorbereiding op het Europees kampioenschap turnen in Glasgow. Het EK begint voor de mannen op 9 augustus.