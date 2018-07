Plafond ingestort: Harlinger restaurant toch weer gesloten

"Ineens was het boem"

Woensdag werd het gebouw vrijgegeven en konden de eigenaren, vader en zoon Zeinstra, met behulp van vrijwilligers aan de slag om de boel op te ruimen. Het was voor het restaurant van groot belang om met het mooie weer en de aankomende Tall Ships Race zo snel mogelijk weer open te gaan. Eigenaar Bas Zeinstra is enorm geschrokken: "Ik stond in de keuken en ineens was het boem. Toen liep ik naar voren en daar zag ik het hele plafond op de grond liggen."

Hoe lang het duurt voordat het restaurant deze keer weer open kan gaan, weet Zeinstra niet: "We hadden net alles helemaal schoongemaakt en op orde. Nu moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. We willen nu eerst dat alles veilig wordt. Daarna moet het terras zo snel mogelijk open en dan gaan we kijken hoe het met het restaurant komt."