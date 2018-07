Cambuur wint oefenwedstrijd tegen Almere City

In de eerste helft speelde Cambuur met de nieuwe aanwinsten, Mous, Sambissa, Schindler en Ciganiks. Cambuur was beter, kreeg ook wel kansjes, maar een goal zat er lang niet in. Toch gingen de Leeuwarders met een voorsprong de rust in. Aanvaller Karim Rossi kon de 1-0 maken na een fout in de verdediging van Almere City.