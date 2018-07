WK Frisbee naar Leeuwarden in 2020

Frisbee is een groeiende sport. De kans bestaat zelfs dat de sport in 2028 op de Olympische Spelen is te zien. Dan zijn de Spelen in Amerika, waar frisbee ook wordt gedaan door profspelers. Frisbee wordt vooral veel gespeeld in warme landen. In Nederland zijn 36 frisbee-verenigingen en daarvan zit er geen enkele in Fryslân.