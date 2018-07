LIVE: Fierljeppen in Bergum

De wedstrijd is bijzonder omdat ljeppers in de finale weer op nul beginnen. Het kan dus gebeuren dat iemand in de voorronde verder springt dan de winnende finalesprong. De drie winnaars sluiten de avond af met een sprong met de Friese vlag in de top van de polsstok.

Het fierljeppen in Bergum is live te volgen bij Omrop Fryslân via een livestream. De wedstrijd begint om 19.00 uur.