Grootste gehaakte deken geplaatst in park Vijversburg

De grootste gehaakte deken ter wereld ligt op zijn plek in park Vijversburg bij Tytsjerk. Het is een initiatief van Leeuwarders dat gesteund wordt door zorgorganisatie Palet. Het doel was om 10.000 gehaakte dekens fan 140x200 cm te verzamelen. Uiteindelijk zijn het er 10.841 geworden. Of ze daarmee in het Guiness World Book of Records komen, wordt komende week bekend.