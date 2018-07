"Windmolenparken op zee geschikt als oesterbank"

Bij het aanleggen van de windmolenparken ontstaat schade aan de onderwaternatuur. Maar als de molens er eenmaal staan blijken ze geschikte broedplaatsen voor de oester te zijn. De bodem wordt er met rust gelaten en de stortstenen die onderaan de molens hangen, zijn een goede vestigingsplek. Door de nieuwe windmolenparken zal het gebied met bodemrust in de Noordzee de komende jaren met vijf procent stijgen.

Het WNF heeft ook 6.000 oesters uitgezet bij de Borkumse Stenen bij Schiermonnikoog. Ook zijn er 3D-geprinte riffen op de bodem gelegd. Met vissers is afgesproken dat ze het gebied, dat zo'n 500 bij 500 meter meet, met rust laten. Eerder werd al bekend dat de platte oester terug in de Waddenzee is bij Vlieland en Texel. Oesters zijn belangrijk voor een goed functionerend ecosysteem. Ze eten algen door die uit het water te filteren. Zo dragen ze bij aan meer helder water.