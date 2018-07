Door brand getroffen Harlinger restaurant weer open

Eetcafé De Twee Broertjes in Harlingen is sinds vrijdag weer open. Een week geleden ontstond er brand op het dakterras van de bovenste verdieping van het gebouw waar het restaurant is gehuisvest. Er vielen geen gewonden, maar de schade was groot en er werd gedacht dat er asbest was vrijgekomen. Uit onderzoek bleek dat dat niet het geval was.