Leeuwarders aangehouden vanwege wapenbezit

Een 30-jarige Leeuwarder is donderdagavond aangehouden, nadat in zijn huis aan de Prinsessenweg een automatisch vuurwapen werd gevonden. Een 23-jarige vrouw werd eerst ook als verdachte aangehouden, maar zij werd later vrijgelaten. De man zit nog vast.

De politie heeft donderdag ook een 33-jarige Leeuwarder aangehouden, omdat hij op de Tuinen iemand met een mes had bedreigd. De man verzette zich tegen zijn aanhouding, maar kon uiteindelijk worden opgepakt. Hij had twee messen bij zich. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Een 17-jarige Leeuwarder werd vrijdag aangehouden, omdat hij in de binnenstad een groot mes bij zich had. In het centrum geldt een messenverbod. De jongen moest het mes inleveren en kreeg proces-verbaal.