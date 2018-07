Gebroken neus bij verkeersruzie en bon voor scooterrijder en automobiliste

Bij een verkeersruzie op de Dammelaan in Leeuwarden is een 22-jarige vrachtwagenchauffeur op zijn neus geslagen, waardoor die brak. De politie verdenkt een 32-jarige vrouw uit Leeuwarden van de mishandeling. Zij zal binnenkort worden verhoord, om erachter te komen wat er precies is gebeurd.