Rechter bepaalt dat café Prins in Kollumerzwaag dicht blijft

Exploitant Melle Prins vond de sluiting niet terecht en vocht die aan bij de rechter. Volgens hem was de sluiting gebaseerd op geruchten. De gemeente kwam vorige week bij de behandeling van de zaak met dertig getuigenissenverklaringen over drugs en drugshandel in het café. Volgens de rechter is er daardoor geen sprake van geruchten.

Daarnaast oordeelde de rechter dat het nadelige effect van drugs op de volksgezondheid zwaarder weegt dan de belangen van de exploitant. Dat er extra camera's zijn opgehangen, een deurbeleid is ingesteld en de waarschijnlijke dealers zijn opgepakt, doet daar volgens de rechter niets aan af.