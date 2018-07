Friese schepen beginnen zaterdag aan eerste etappe Tall Ships Races

Zaterdag begint de eerste van twee etappes, maar de boten ware al een tijdje in de haven van Sunderland aanwezig. Dat betekent niet dat Nienke en haar collega's deze dagen niets doen. "De havens waar we zijn, daar varen we met gasten. Dagtrips doen we dan. Zo verdienen we geld, want het zeilen kost wel wat."

Maar de gedachten zijn ook alvast bij de wedstrijd: "We willen graag winnen. Iedereen is bezig met het weerbericht, met de laatste aanpassingen aan het scheepstuig en met het kijken bij andere schepen."