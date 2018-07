Wâldwei op zaterdag afgesloten tijdens Elfwegentocht-parade

De Wâldwei gaat dicht tussen Nijega tot de Werpsterhoek bij Leeuwarden. "Het is een grote logistieke operatie", zegt projectleider Tsjeard Hofstra van de Elfwegentocht. "Aan overlast ontkom je niet wanneer een weg wordt afgesloten. Maar vanaf Drachten kun je nog wel Leeuwarden inkomen via de Centrale As. En het verkeer van de Afsluitdijk naar Drachten wordt over de A7 gestuurd." Verkeer uit de richting Heerenveen kan nog over de Wâldwei tot aan de afslag Leeuwarden-oost.

De afsluiting is gepland van 5.30 tot 15.00 uur. "Maar wij hopen dat we twee uurtjes eerder al klaar zijn op de Wâldwei", zegt Hofstra.

Langdeel mooiste locatie

Naar de parade kijken, kan op verschillende locaties. De mooiste locatie is volgens Hofstra bij het aquaduct Langdeel in de Leeuwarder wijk Zuiderburen. "Als je daar om 11.00 uur klaarstaat, zie je een stoet van auto's over de weg rijden, een stoet van boten over het water varen en er komt een elektrisch vliegtuig overvliegen. Je kun er het best op de fiets ernaartoe. En het wordt mooi weer, dus dat scheelt."