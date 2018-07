De vermiste Oleh Mudrak uit Leeuwarden is terecht. Dat meldt de politie op Twitter. De 25-jarige Oleh raakte sinds 8 juli vermist, hij werd toen voor het laatst gezien in zijn woonplaats. Mogelijk dat hij daarna nog is gesignaleerd in Hemelum, maar dat is niet zeker. De politie meldt in de Tweet niet waar Oleh is gevonden en hoe hij eraan toe is. Wel wordt iedereen bedankt voor het uitkijken.